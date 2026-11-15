Dışişleri Bakanı Fidan yarın Brüksel'de Karadeniz gündemli AB toplantısına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Brüksel'de Karadeniz gündemli AB toplantısına katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan yarın Brüksel\'de Karadeniz gündemli AB toplantısına katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de AB'nin bölgelerarası güvenlik ve bağlantısallık toplantısına katılacak. Fidan'ın toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, bağlantısallık projeleri ve Karadeniz güvenliğini ele alması, ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edeceği bildirildi. Fidan'ın toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel bağlantısallık projeleri ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brüksel'i ziyaret edecek.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan temsilcilerin katılımı bekleniyor.

Fidan, toplantının ilk kısmında, "Bölgelerarası Bağlantısallık" başlıklı oturuma katılacak. Oturumda, 23 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen AB Bağlantısallık Gündemi Platformunun ele alınması, AB ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki enerji, ulaştırma ve dijital bağlantısallık konularında somut bir eylem planının oluşturulması ve bağlantısallık alanında siyasi meselelerin görüşülmesi planlanıyor. Fidan, toplantının ikinci kısmında ise "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı oturuma katılacak. Söz konusu oturumda, Karadeniz'in stratejik önemi, Karadeniz'deki güvenlik durumu, tahıl ticareti, deniz taşımacılığı, hibrit tehditler ve kritik altyapının korunması konuları ile bölgede istikrarın pekiştirilmesine yönelik adımlara dair istişarelerde bulunulması bekleniyor.

Fidan'ın toplantı dolayısıyla ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Fidan'ın ilk oturumundaki konuşmasında; Türkiye'nin, jeostratejik konumunun sunduğu avantajlardan da istifadeyle, bölgesel bağlantısallık projelerine katkı sağlamaya ve bu alandaki iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi, günümüzün iç içe geçmiş küresel sınamaları karşısında, Türkiye-AB ilişkilerinin somut ilerleme sağlayacak, gerçekçi ve sonuç odaklı bir zeminde yeniden ele alınmasına ihtiyaç bulunduğunu belirtmesi, bağlantısallık gündeminin bu doğrultuda yeni ve yapıcı bir iş birliği alanı oluşturabileceğine işaret edecek. Fidan, bu kapsamda Türkiye ve AB arasında ulaştırma ve enerji alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının yeniden başlatılmasının önem arz ettiğini dile getirmesi, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit gibi projelerin küresel ticaret ve entegrasyon açısından sunduğu fırsatlara değinmesi ve Türkiye'nin, farklı bağlantısallık güzergahlarını rekabet eden değil, birbirini tamamlayan ve küresel refaha katkı sağlayan unsurlar olarak gördüğünü ifade etmesi bekleniyor.

Hakan Fidan'ın ikinci oturumundaki konuşmasında ise; Ukrayna'da devam eden savaşın Karadeniz güvenliğine yansımaları ve bölgedeki mevcut güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, bu bağlamda, Karadeniz'de güvenliğin tesisinde bölgesel sahiplenme anlayışının esas alınmasının önemi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin bölgede istikrarın korunmasındaki kritik rolünün altını çizmesi öngürülüyor. Fidan, Türkiye-AB iş birliğinin koşulluluk anlayışına indirgenemeyeceğini, ilişkilerin karşılıklı çıkar ve eşit ortaklık temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması, Karadeniz'de gündeme getirilen yeni girişimlerin başarısının, Türkiye ile yakın istişare ve eş güdüm içerisinde şekillendirilmelerine ve icra edilmelerine bağlı olduğunu hatırlatması, Karadeniz'in güvenliğine yönelik yeni tasavvurların, bölgesel sahiplenme temelinde oluşturulmuş mevcut ikili ve çok taraflı mekanizmaları tamamlayıcı nitelikte olması, mükerrer yapılanmalara yol açmaması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Dış PolitikaHakan FidanKaradenizDiplomasiPolitikaGüvenlikTürkiyeBrükselSavunmaEkonomiEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
Bakan Çiftçi’den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı Belgeler geçersiz hale gelecek Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:37
Zonguldak’ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
12:34
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:14
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
11:49
Karaman FK’nın takım otobüsünde yangın Futbolcular ölümden döndü
Karaman FK'nın takım otobüsünde yangın! Futbolcular ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:29:01. #7.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan yarın Brüksel'de Karadeniz gündemli AB toplantısına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android