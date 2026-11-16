Irak hükümeti, Ketaib Hizbullah'a Curf es-Sahar'dan çekilmesi için süre tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Irak hükümeti, Ketaib Hizbullah'a Curf es-Sahar'dan çekilmesi için süre tanıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Irak Hükümet Sözcüsü Abbudi, Babil'in kuzeyindeki Curf es-Sahar'a silahlı kuvvetlerin gireceğini ve Ketaib Hizbullah'a çekilmesi için süre tanındığını açıkladı. Soruşturmada bölgede iki rafineri ve petrol depoları tespit edildi, grup suçlamaları reddediyor.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesine silahlı kuvvetlerin gireceğini belirterek, Ketaib Hizbullah'a (Irak Hizbullah Tugayları) bölgeden çekilmeleri için süre tanındığını açıkladı.

Abbudi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Curf es-Sahar'a girmesinin Irak genelindeki kent, ilçe ve diğer bölgelerin yönetiminde olağan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Sözcü Abbudi, ülkedeki güvenlik sorumluluğunun yasal olarak yetkilendirilmiş ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanının (Başbakan) emirleri doğrultusunda görev yapan güvenlik güçlerine ait olduğunu vurguladı.

Curf es-Sahar dosyasının yıllardır "kapatılmış bir dosya" olarak nitelendirildiğini ifade eden Abbudi, ancak hükümetin kamu mallarını koruma ve anayasal sorumlulukları kapsamında bölgede petrol kaçakçılığı şüphelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Bölgede iki rafineri ve petrol depoları tespit edildi

Abbudi, üst düzey soruşturma komisyonunun incelemelerinde petrol boru hatlarında usulsüzlükler yapıldığının belirlendiğini aktararak, bölgede iki rafineri, bir tanker ve çeşitli petrol depolama tanklarının tespit edildiğini bildirdi.

IKBY ile koordinasyon

Irak hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon içerisinde olduğunu dile getiren Abbudi, federal hükümet tarafından petrol kaçakçılığı şüphelerini takip etmekle resmen görevlendirilen güvenlik birimlerinin temsilcileriyle işbirliği konusunda olumlu işaretler bulunduğunu ifade etti.

Abbudi ayrıca, Irak ordusunun IKBY sınırları içerisindeki bölgelere de girmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetindeki Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah ise Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddederek, hükümeti kendilerine yönelik siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Kaynak: AA
DiplomasiGüvenlikPolitikaHükümetGüncelEnerjiDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:58:42. #7.13#
SON DAKİKA: Irak hükümeti, Ketaib Hizbullah'a Curf es-Sahar'dan çekilmesi için süre tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android