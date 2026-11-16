Antalya'daki COP31'de ilk hafta Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kaydoldu - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de ilk hafta Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kaydoldu

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Antalya\'daki COP31\'de ilk hafta Mavi Bölge\'ye 102 bin 610 kişi kaydoldu
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COP31'in Antalya'daki ilk haftasında Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kaydolurken Yeşil Bölge 212 bin ziyaretçi ağırladı. Dubai'de 2023'te kaydedilen 112 bin 724 kişilik en yüksek katılıma 7. günde yaklaşıldı; kalan 4 günde rekor beklendiği belirtiliyor.

COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Antalya'daki Mavi Bölge'ye ilk hafta kaydolanların sayısı 102 bin 610'a yükseldi, Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti. 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek sayı olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7'nci gün itibarıyla yaklaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Yeşil Bölge programı, müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge arasında kurulan 'aynalama' yöntemiyle hazırlandı. Bu modelle, kurumların Mavi Bölge'de müzakereler çerçevesinde ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de eylem boyutuyla ve daha geniş kitlelere Türkiye'nin hayata geçirdiği simge projelerle anlatılıyor. Bu yaklaşım, eylem odaklı COP31'de iki bölge arasında bütüncül bir yapı kuruyor.

REKOR BEKLENTİSİ

COP31 Zirvesi'nin ilk 7 gününde Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti, Mavi Bölge'ye kaydolanların sayısı 102 bin 610'a yükseldi. 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek katılım olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7'nci gün itibarıyla yaklaştı. Önümüzdeki 4 gün hesaba katıldığında hem Mavi Bölge hem Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor bekleniyor.

BARIŞ YOLU DÜNYAYI BULUŞTURUYOR

Devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge'de küresel iklim politikasını şekillendiren müzakereler yürütülüyor. Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu, gölet boyunca uzanan güzergahıyla; ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getiriyor. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunuyor. Barış Yolu ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelip 'aynı gök kubbe altında buluşma' fikri üzerinden Kubbe Restoran'a ulaşıyor.

KAPSAYICI BİR İKLİM EYLEMİ EKOSİSTEMİ

Yeşil Bölge ise kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren kapsayıcı bir ekosistem olarak tasarlandı. Programda; özel sektörün yanı sıra 'ortaklıklar' kategorisindeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara da geniş yer verildi. Bu yapıyla Yeşil Bölge, bir fuar alanının ötesine geçerek iklim eyleminin farklı paydaşlarca konuşulduğu bir buluşma noktası haline geldi.

600'Ü AŞKIN PANEL CANLI YAYINLANIYOR

Yeşil Bölge genelinde 1500'ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'ü aşkını Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik hub'da yer alıyor. Hub'lardaki 9 sahnede paneller, her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor. Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.

PROGRAMLAMA REHBERİ

Yeşil Bölge'deki tüm programların COP31 gündemi ile uyumlu olması için 'Yeşil Bölge Bütüncül Programlama Rehberi' hazırlandı ve alanda program düzenleyecek tüm kurumlarla paylaşıldı. Programlama yapan tüm kurumlarla birebir çevrim içi toplantılar yapılarak COP31'in öncelikleri ve programlama yaklaşımı aktarıldı. Tematik hub'larda panel düzenleyen her kurumla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kurumların COP31'de vermek istediği mesajlar; küresel öncelikler, Türkiye'nin öncelikleri ve COP31 Eylem Gündemi'nden oluşan üç eksenli bir metodolojiyle değerlendirildi. Böylece tüm panel içerikleri COP31'in gündem ve eylem maddeleriyle uyumlu şekilde kurgulandı.

GÜNLÜK ANALİZLER COP31 ETKİ ATLASI'NDA TOPLANIYOR

Tematik hub'lardaki tüm paneller, COP31'in YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Her hub sahnesinde görev yapan raportörlerin notları ve yayın kayıtları üzerinden günlük analizler hazırlanıyor. Örneğin, Enerji Günü'nde enerji geçişinin dirençli şehirler başlığında hangi perspektiflerle ele alındığı ve hangi konuların birlikte konuşulduğu inceleniyor. Her günün sonunda ısı haritaları, infografikler ve editoryal raporlarla veriler ve bilgi notları üretiliyor. Bu çalışmalar, 'COP31 Etki Atlası' adı altında bir araya getiriliyor. Elde edilen analizlerin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin politika yapım süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine yol göstermesi hedefleniyor.

COP ART TALKS SAHNESİ, KÜLTÜR VE SANATI İKLİM GÜNDEMİNE TAŞIYOR

COP31'in kültür sanat programı COP Art kapsamında kurulan COP Art Talks sahnesinde iklim ile kültür sanat ilişkisi üzerine söyleşiler ve paneller düzenleniyor. Sahne ilk hafta uluslararası ve Türk sanatçıları, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve müze temsilcilerini ağırladı. Yaratıcı endüstriler de hafta boyunca bu sahnede ele alındı. Kültür ve sanatın yaygınlaştırıcı etkisiyle, iklim eylemi başlıklarının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. COP31'in ilk haftasında Yeşil Bölge on binlerce katılımcıyı ağırladı, panel alanlarında çok sayıda kurum etkinlik düzenledi. Yeşil Bölge tematik hub'larındaki tüm panellere COP31'in resmi YouTube kanalından erişilebiliyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'daki COP31'de ilk hafta Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kaydoldu - Son Dakika
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