ABD\'li şirketler Türkiye\'deki GE gaz türbinlerini alıp ABD\'ye taşımak istiyor

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD'li bazı şirketler, Türkiye'de doğal gaz santrallerinin "kalbi" olarak gösterilen türbinler için mesai yapmaya başladı. Sektör kaynakları, Amerikalıların, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı doğal gaz santralarının işletmecileriyle görüştüğünü belirterek, "Amerikalılar, özellikle ABD merkezli General Electric'in gaz türbinleriyle ilgileniyor. Bu santralları satın alıp, gaz türbinlerini ABD'ye taşımak istiyorlar" dedi. Kaynaklar, bu türbinlerin revizyondan geçirildikten sonra veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacağını söyledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 128 bin 288 megavat (MW), elektrik santralı sayısı da 45 bin 20 düzeyinde bulunuyor.

Kurulu gücün, 24 bin 859 megavatlık bölümünü doğal gaz santralları oluşturuyor. Güneş santralları, 29 bin megavatı aşkın gücüyle birinci sırada yer alıyor.

"GAZ TÜRBİNİ BULMAK ZORLAŞTI"

Amerikalılar, son dönemde Türkiye'de doğal gaz santrallarında kullanılan türbinlerin peşine düştü. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, Amerikalıların, doğal gaz santraları şirketleriyle görüştüğünü belirterek, "Amerikalılar, özellikle ABD merkezli General Electric'in gaz türbinleriyle ilgileniyor. Bu firmanın türbinlerinin kullanıldığı santrallarla görüştükleri biliniyor. Bu santralları satın alıp, gaz türbinlerini ABD'ye taşımak istiyorlar" dedi.

Kaynaklar, görece eskimiş gaz türbinlerinin revizyondan geçirildikten sonra veri merkezlerinin (data centrer) enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydederek, "ABD merkezli GE, şu anda verilen bir gaz türbini siparişini 4 yıl sonra karşılayabiliyor. Diğer üreticilerin de yoğun bir üretim programı var. Gaz türbini bulmak çok zorlaştı ve tabii talebe bağlı olarak bu sistemlerin fiyatı da arttı. Bu nedenle mevcut santrallardaki gaz türbinleri için görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.

Doğal gaz santrallarında gaz türbini, doğal gazın kimyasal enerjisini yakarak mekanik dönme enerjisine dönüştüren ana makine olarak işlev görüyor. Santralın kalbi olarak görev yapan bu sistem, ürettiği dönme hareketiyle elektrik jeneratörünü çalıştırıyor.

"BİZ DE GÖRÜŞTÜK, DATA CENTERDA KULLANACAKLARINI İFADE ETTİLER"

ANKA Haber Ajansı, ABD'lilerin görüştüğü bir santral işletmecisine ulaştı. Bu işletmenin yetkilisi, "ABD'li şirket adına bizimle de bir görüşme yapıldı. Bizim santralın gaz türbinini de GE üretmişti. Türbinle ilgilendiklerini belirttiler. Data centerda kullanacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.

TÜRKİYE SANTRALLARIN SÖKÜLMESİNE İZİN VERMİYOR

Enerji yönetimi, Türkiye'deki santralların sökülüp başka bir ülkeye taşınmasına mesafeli yaklaşıyor. Bir yetkili, "Türkiye'nin kurulu gücü 128 bin megavatın biraz üzerinde bulunuyor. Doğal gaz santrallarının toplam kurulu güç içindeki payı yaklaşık yüzde 20. Belli bir denge söz konusu" dedi.