Antalya'da STRATCOM paneli iklim anlatısında güven ve şeffaflığı ele aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen STRATCOM Public Forum'da "Küresel Rekabette İklim Anlatısı: Güven, Şeffaflık ve Meşruiyet" başlıklı panel yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ulusal ve uluslararası temsilcileri bir araya getiren STRATCOM Public Forum kapsamında COP31 Mavi Alan Türkiye Pavyonu'nda düzenlenen panelde iklim değişikliğiyle mücadelede iletişimin rolü, ülkeler arasındaki iklim politikası rekabeti, güven ve şeffaflık konuları ele alındı.

Prof. Dr. Abdulmenaf Turan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu, Avustralya Müzakere Başkanlığı Ofisi Daire Başkanı Ingrid Lundberg ile Klima2020 Direktörü Sven Tveitdal katıldı.

İklim krizinin küresel gündemde nasıl ele alındığı ve bu alandaki iletişim stratejilerinin toplumlar üzerindeki etkisinin tartışıldığı panelde ülkelerin iklim hedeflerini açıklamasının tek başına yeterli olmadığının, bu hedeflerin dayandığı bilimsel verilerin ve uygulamaların kamuoyuyla açık biçimde paylaşılmasının da büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Programda iklim politikalarının toplum tarafından benimsenmesinde doğru bilgilendirme ve güvenilir iletişimin belirleyici olduğu vurgulandı.

Yanlış bilgiyle mücadele ve toplumsal güven öne çıktı

İklim iletişiminin farklı boyutlarının ele alındığı panelde dijital mecralarda hızla yayılan dezenformasyonun oluşturduğu riskler üzerinde duruldu. Bilimsel verilerin herkesin anlayabileceği dille aktarılması, kamu kurumlarının hesap verebilirliği ve iklim politikalarına yönelik toplumsal desteğin artırılması konuları değerlendirildi.

Türkçe ve İngilizce gerçekleştirilen oturumda farklı ülkelerin iklim politikaları ve iletişim deneyimleri karşılaştırmalı ele alındı. İklim diplomasisinde ülkeler arasında güven ortamının oluşturulması, bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve farklı yaklaşımların ortak zeminde buluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" yaklaşımı da değerlendirildi

Katılımcılar, devletlerin yanı sıra uluslararası kuruluşların, medya organlarının, özel sektörün ve dijital platformların da iklim konusunda doğru bilgi dolaşımını sağlama sorumluluğuna işaret etti.

Forumda ortaya konulan değerlendirmelerde iklim değişikliğiyle mücadelede etkili politikalar kadar bu politikaların güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı iletişim anlayışıyla anlatılmasının da önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin COP31 sürecinde benimsediği "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" yaklaşımının da değerlendirildiği panelde uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak iklim hedeflerinin uygulanabilir adımlara dönüştürülmesi gerektiği kaydedildi. İklim politikalarının yalnızca siyasi ve ekonomik kararlarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda güçlü kamuoyu iletişimini gerektirdiği görüşü panelde öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı.

"Eksiklerimiz ve sorumluluklarımız üzerine açıkça konuşmamız gerekiyor"

Klima2020 Direktörü Sven Tveitdal, yaptığı konuşmada, mevcut gidişata baktıklarında 2,8 derecelik sıcaklık artışına doğru ilerlediklerini belirtti.

Bu rakamın, yüzyılın sonunda çok büyük bir krizle karşı karşıya kalınabileceği anlamına geldiğini vurgulayan Tveitdal, şunları kaydetti:

"Artık kendi eksiklerimiz ve sorumluluklarımız üzerine de açıkça konuşmamız gerekiyor. Farklı kesimlerin durum ve mağduriyetlerini de göz önünde bulundurarak müzakereciler ve hükümetlerin iklim hedeflerine ulaşmanın önündeki gerçek zorlukları ele alması gerekiyor. Bilim insanları, bu 'kıyamet senaryosu' niteliğindeki öngörüleri yüksek sesle dile getirmekten çekiniyor hatta korkuyor."

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu da "İklim politikalarının toplumsal karşılığını belirleyen en önemli unsurlardan biri, dönüşümün ekonomik ve sosyal etkilerinin doğru değerlendirilmesi ve kamuoyuna açık biçimde anlatılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Müzakere Başkanlığı Ofisi Daire Başkanı Ingrid Lundberg de "Türkiye, COP liderliğini üstlenmesiyle oldukça pragmatik, kapsayıcı, şeffaf ve tahmin edilebilir bir süreç yürüttü. İklim politikaları ve güven inşasında şeffaflık çok önemli. Bu yüzden bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

"Kararların uygulanabilir olması için yoğun bir mücadele veriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da şunları söyledi:

"Uygulama COP'u olarak planladığımız bu zirvede ortaya koyduğumuz somut hedeflerin hayata geçirilmesi ve buradan çıkacak kararların uygulanabilir olması için yoğun bir mücadele veriyoruz. Eylem ajandamız kapsamında 2035 yılına kadar elektrifikasyon oranının yüzde 35 seviyesine çıkarılması, atık miktarının 2035'e kadar yarıya indirilmesi, binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 oranında azaltılması ve sanayide kullanılan ham maddelerin en az yüzde 15'inin geri dönüştürülmüş materyallerden oluşması gibi kritik hedeflerimiz bulunuyor.

Müzakere sürecinde ilk karar metinleri iki gün önce yayımlandı. Pazartesi günü ikinci taslak metni paylaşmış olacağız. 3-4 turluk müzakerelerin ardından ise nihai sonuç metnini oluşturacağız."