(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele konusu; kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sığınma evlerinin sunduğu destekler çerçevesinde ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü klinik psikoloğu Derya Gezer ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları Funda Güney ve Melda Karakotan, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde mahalleli kadınlarla bir araya geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadele odağında gerçekleşen buluşmaya, Esentepe Mahallesi'nden 10 kadın katıldı.

Programda kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konularının yanı sıra, şiddete maruz kalan kadınların güvenli bir yaşama ulaşmasında kadın sığınma evlerinin rolü ve burada sunulan destekler konuşuldu. Kadınların yaşadıkları şiddeti tanımalarının, haklarını bilmelerinin ve ihtiyaç duyduklarında destek mekanizmalarına başvurabilmelerinin önemi üzerinde duruldu.

Psikolojik ve hukuki desteğin birlikte ele alındığı buluşmada, katılımcıların soruları da yanıtlandı; kadınların hakları ve şiddet karşısında başvurabilecekleri yollar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca şiddet ortaya çıktıktan sonra değil, eşitlikçi bir toplumsal anlayışın güçlendirilmesi ve dayanışmanın büyütülmesiyle de mümkün olduğu vurgulandı.