Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından, 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen programda, ŞÖNİM uzmanları tarafından hükümlülere "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda sunum yapıldı. Eğitim kapsamında aile içi iletişimin önemi, şiddetin türleri ve sonuçları ile şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.