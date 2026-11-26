Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kuyumcu esnafına yönelik dolandırıcılık ve sanal dünyadaki riskler konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünün de katılımıyla SİBERAY programı çerçevesinde kuyumcu esnafına bilgilendirme toplantısı düzenledi. 150 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılara nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın etkileri konusunda bilgi verildi; siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi.