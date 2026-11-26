Eskişehir'de kuyumcu esnafı SİBERAY toplantısında bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kuyumcu esnafına yönelik SİBERAY programı kapsamında düzenlenen toplantıya 150 kişi katıldı. Toplantıda nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki riskler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın etkileri hakkında bilgi verildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kuyumcu esnafına yönelik dolandırıcılık ve sanal dünyadaki riskler konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünün de katılımıyla SİBERAY programı çerçevesinde kuyumcu esnafına bilgilendirme toplantısı düzenledi. 150 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılara nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın etkileri konusunda bilgi verildi; siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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