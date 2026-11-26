Eskişehir'de helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşının bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, baba evinden helallik alındıktan sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehit Erarslan'ın naaşı; ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Binlerce Kayserili de şehit Erarslan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.