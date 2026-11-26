Yunus Emre Yurdu'ndaki öğretmen adaylarına Öğretmenler Günü etkinliği yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de GSB yurtlarında kalan öğretmen adayları, Yunus Emre Yurdu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü programında bir araya geldi. Yurt yönetiminin de katıldığı etkinlikte adaylara meslek hayatlarında başarı temennisi iletildi ve anı fotoğrafı çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Yunus Emre Yurdu'nda kalan öğretmen adayı öğrencilere yönelik Öğretmenler Günü programı düzenlendi.
Yurt yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gelecekte öğretmenlik mesleğini icra edecek gençlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Bir araya gelen öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileklerinin iletildiği programda, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.
Kaynak: İHA
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