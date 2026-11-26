Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Yunus Emre Yurdu'nda kalan öğretmen adayı öğrencilere yönelik Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

Yurt yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gelecekte öğretmenlik mesleğini icra edecek gençlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Bir araya gelen öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileklerinin iletildiği programda, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.