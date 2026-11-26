Eskişehir'de AK Parti teşkilatı Albayrak liderliğinde istişarede buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığında Gürhan Albayrak'ın başkanlığında istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya koordinatörler, ilçe başkanları ve seçim işleri başkanları katıldı; sandık ve görevlendirme başlığında saha planlamaları görüşüldü.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında, teşkilat mensuplarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.
İl başkanlığında düzenlenen toplantıya; koordinatörler, ilçe başkanları ile merkez ilçeler teşkilat ve seçim işleri başkanları katıldı. "Bölge Sandık ve Görevlendirmeleri" ana başlığı altında gerçekleştirilen programda, teşkilat çalışmaları ve saha planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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