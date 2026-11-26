AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında, teşkilat mensuplarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

İl başkanlığında düzenlenen toplantıya; koordinatörler, ilçe başkanları ile merkez ilçeler teşkilat ve seçim işleri başkanları katıldı. "Bölge Sandık ve Görevlendirmeleri" ana başlığı altında gerçekleştirilen programda, teşkilat çalışmaları ve saha planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.