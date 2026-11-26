Eskişehir'de AFAD'ın afet hazırlığı ve gönüllülük çalıştayı gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir AFAD Müdürlüğü'nün Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği Afet Hazırlığı ve Gönüllülük Kapanış Çalıştayı'na AFAD Şube Müdürü Vedat Şengül de katıldı. Programda afetlere hazırlık ve kent direnci ele alındı, AFAD gönüllülüğü ile toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.
Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Haller Gençlik Merkezi'nde "Afet Hazırlığı ve Gönüllülük Kapanış Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Eskişehir AFAD Şube Müdürü Vedat Şengül'ün de katılım sağladığı programda, afetlere hazırlık süreçleri ve kent direnci konuları ele alındı. Katılımcılarla yapılan değerlendirmelerde, muhtemel afet durumlarında toplumsal dayanışmanın ve AFAD gönüllülüğünün önemi vurgulandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?