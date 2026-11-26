(ANKARA) - Eskişehir'deki helikopter kazasında hayatını kaybeden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ Antalya'da, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut Sivas'ta, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ise Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazeleri, hava yoluyla getirildikleri Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

Albay Çöl'ün cenazesi Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi Mezarlık Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kıdemli Çavuş Gürdağ'ın cenazesi ise Uncalı Kent Mezarlığı Camisi'nde, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenlerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı. Ersoy ve Şahin, Çöl ve Gürdağ'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

ÜSTEĞMEN KARABULUT'UN CENAZESİ SİVAS'TA DEFNEDİLDİ

Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi, sabah saatlerinde Eskişehir'den askeri uçakla Sivas'taki Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Karşılama törenine Karabulut'un ailesinin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun katıldı.

Karabulut'un cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kangal ilçesine sağlı Alacahan köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞÇAVUŞ ERARSLAN KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı.

Erarslan'ın cenazesi, Kalemkırdı Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenazesi ise Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.