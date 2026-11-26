ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit 5 askerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesi, uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. Buradan cenazesi Kocasinan ilçesi Kalemkırdı Camisi'ne götürülen Erarslan için tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Hava Lojistik Komutanlığı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Seyfi Selçuk, şehidin babası Ertuğrul, annesi Fatma, eşi Tuğba Eraslan ve çocukları Ertuğrul (10) ve Yağmur Erarslan (7) ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit Erarslan'ın aile bireyleri gözyaşı döktü. Protokol üyeleri ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti. Şehit Muhammed Nurullah Erarslan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.