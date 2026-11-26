Şehit Havacı Volkan Demirhan’ın naaşı Denizli’ye getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Denizlili Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın naaşı Denizli’ye ulaştı.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Denizlili Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın naaşı Denizli'ye ulaştı.
Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın naaşı, memleketi Denizli'ye getirildi. Çardak Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, Denizli protokolü tarafından karşılandı.
Şehit Volkan Demirhan için 27 Kasım Cuma günü Cuma namazına müteakip Sarayköy Ağalar Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınacak namazın ardından şehit Demirhan, Sarayköy'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: İHA