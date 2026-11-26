Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuklu sanık sürücü F.A.B'nin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık F.A.B. ile taraf avukatları ve Elif Mavi Avli'nin ailesi katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği F.A.B, savunmasında, sokakta yavaş şekilde ilerlediği sırada kavşakta durduğunu belirtti.

Bir aracın da sokağa girmek istediğini anlatan sanık, şöyle konuştu:

"O araç yol verdi. Ben de karşı sokağa ilerleyince 5-10 metre sonra bir ses duydum. Anneyi önümde gördüm çarpmamak için hafif sağa manevra yaptım. Ne kadar manevra yaptığımı hatırlamıyorum. Mesafe yakın olduğu için duramadım. Aşağı inip çığlık attım. Çocuğu ilk kez annesinin kucağında gördüm. Yanımdaki kuzenime 112'yi aramasını söyledim. Ambulans gelmeden çevredekilerin yardımıyla çocuğu hastaneye götürdüler. Kaldırımda oturup polislerin gelmesini bekledim. Araç sürerken telefonla konuşmuyordum kaza anında da karşıya doğru bakıyordum. Çocuğu hiç görmedim. Bile sadece araçtan inince annesinin kucağında gördüm. Ben de anneyim çok üzgünüm. Kimseye zarar gelsin istemezdim. Çok üzgünüm keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Cezaevindeyken oğlumun belinden ameliyat olacağını öğrendim. Yanında olmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Avli'nin babası Fatih Avli de duruşmaya konu olan olayın ardından hastaneye yetişebildiğini kaydederek, "Bilirkişi raporları hukukçuların işi. Ben buraya acılı bir baba olarak geldim. Hanımefendi rakam olarak bir ceza alacak. Biz müebbet bir ceza aldık. Ömür boyu bu cezayı çekeceğiz. Adalet istiyoruz." dedi.

Anne Merve Avli ise olay günü kızıyla parktan sonra dondurma aldığını ifade ederek, kızının yanında bulunduğu sırada yolun karşısına geçmeden önce sağ tarafına baktığını söyledi.

Elinde cep telefonunun olduğunu belirten Avli, şöyle devam etti:

"Başka bir aracın hareket halinde olduğunu ve bize çarpan aracın durduğunu gördüm. Daha sonra yola çıktık. Yolu yarılamıştık. Kulağımda hiç gitmeyen bir motor sesi bize doğru yaklaştı. Frene bastığını söylüyor ama basmıyor, gaza basıyor. Çarptıktan sonra 13-14 metre uzaktaydı kızım. Kızımı kucağıma alıp çevreme 'yardım edin' dedim. Bir ağabey gelip bizi hastaneye götürdü. Araç sürücüsü önüne bakmıyordu, yanındakiyle konuşuyordu."

Tanık Çağlar Çarkacı ise Seda Sokak'tan Çolpan Sokak'a döndüğü sırada sol tarafından bir araç gördüğünü dile getirerek, "Araç kullanmasından tedirgin olduğum için yol verip geçmesini bekledim. Yolun sağını kontrol ettiğimde çocuğu elinde dondurmayla gördüm. Araç hızlanarak üzerlerine doğru ilerledi. Çarptıktan sonra ben görüp koştum. Çocuğu aracın altından çıkarttım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, tutuklu sanık F.A.B'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, F.A.B'nin tutukluluk halinin devamına, sanık avukatlarının yeni bilirkişi ve kaza tespit tutanağı alınması talebinin reddine karar vererek duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Olay

F.A.B'nin kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarpmış, kazada anne ve kızı yaralanmıştı.

Önce çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen, daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli kurtarılamamıştı.

Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenilmişti.

Kazanın ardından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.