Justin Sun\'dan Trump bağlantılı şirkete yeni hamle

Sun'ın açıklamasına göre avukatları, şirketin ortaklık yapısına ilişkin bildirimini değiştirmesinin ardından federal mahkemeye başvurdu. Tartışma, WLFI tokenlarının dondurulması nedeniyle açılan davanın hangi mahkemede görülebileceğini etkiliyor. Yeni talep, şirketin mahkemeye verdiği bilgilerin eksik olduğu iddiasına dayanıyor.

ORTAKLIK BİLDİRİMİ DAVANIN YÖNÜNÜ ETKİLEDİ

Sun, World Liberty'nin ilk bildiriminde yalnızca kendisini gösterdiğini ve hukuki aidiyetini Florida ile sınırlı tuttuğunu belirtti. Daha sonra sunulan düzeltilmiş bildirimde ise ortaklık zincirinde 22 kuruluş sayıldığını, Florida'nın yanı sıra Delaware, Porto Riko ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığını söyledi.

Bu değişiklik, federal mahkemenin davaya bakma yetkisi açısından önem taşıyor. Sun'ın anlatımına göre şirket, iki tarafta da yabancı taraf bulunmasını gerekçe göstererek davanın federal mahkemede görülemeyeceğini savunuyor. Sun ise ortakların kimliğinin ve hukuki aidiyetlerinin dava başında açıklanması gerektiğini ileri sürüyor.

Tron kurucusu, şirketin önce uyuşmazlığı tahkime taşımak istediğini, avukatlarının buna karşı aylarca çalıştığını ve yüz binlerce dolar harcadığını belirtti. Sun'a göre ağustostaki duruşmada bazı taleplerin mahkemede kalması, bazılarının ise tahkime gitmesi yönünde karar çıktı. Ortaklık bildirimindeki değişiklik bu duruşmadan bir haftadan kısa süre sonra yapıldı.

Sun, geç açıklama nedeniyle oluştuğunu savunduğu masrafları kendisinin üstlenmemesi gerektiğini söylüyor. Şirketi ve avukatlarını yanıltıcı bildirimle suçlayan girişimcinin talebi, mahkemenin değerlendirmesine sunulan bir başvuru niteliği taşıyor.

WLFI TOKENLARININ DONDURULMASIYLA BAŞLADI

Uyuşmazlığın temelinde Sun'ın World Liberty yatırımına erişimi bulunuyor. Sun, Kasım 2024'te 30 milyon dolarlık WLFI tokenı almak üzere anlaşma yaptığını, daha sonra toplam yatırımını 45 milyon dolara çıkardığını açıkladı.

Nisanda açtığı davada, yatırım yaparken yanıltıldığını ve tokenlarının hukuka aykırı biçimde dondurulduğunu ileri sürdü. World Liberty bu suçlamaları reddetti. Şirket ayrıca mayısta Florida'da Sun'a karşı itibarını zedelediği iddiasıyla dava açarak girişimciyi projeye yönelik bir kampanya yürütmekle suçladı. Sun da bu iddiaları kabul etmedi.

Son başvuru, tokenların dondurulmasına ilişkin anlaşmazlığı çözmüş değil. Sun, federal mahkeme yaptırım talebini karara bağladıktan sonra asıl davasını California eyalet mahkemesinde yeniden açmayı planladığını belirtti.