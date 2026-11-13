Bangladeş ve BAE, Dakka'da polis işbirliğini güçlendirme taahhüdü verdi - Son Dakika
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Bangladeş ve BAE, Dakka'da polis işbirliğini güçlendirme taahhüdü verdi

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Bangladeş ve BAE, Dakka\'da polis işbirliğini güçlendirme taahhüdü verdi
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Bangladeş Emniyet Genel Müdürü ile BAE'nin Bangladeş Büyükelçisi, polis ve güvenlik işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu. Görüşmede insan kaçakçılığı, vize dolandırıcılığı ve siber suçlarla mücadele ile BAE'de çalışan Bangladeş vatandaşlarının güvenliği ele alındı.

DAKKA, 13 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), başta sınır aşan suçlar, insan kaçakçılığı, vize dolandırıcılığı, kara para aklama ve siber suçlarla mücadele olmak üzere iki ülkenin polis ve güvenlik birimleri arasındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Bangladeş Emniyet Genel Müdürü ile BAE'nin Bangladeş Büyükelçisi perşembe günü başkent Dakka'daki emniyet genel müdürlüğünde bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların BAE'de çalışan Bangladeş vatandaşlarının güvenliğini sağlamanın yanı sıra insan kaçakçılığı ve vize dolandırıcılığını önlemeye yönelik ortak çabaları güçlendirmenin yollarını görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca kara para aklamayla mücadele, siber suçların önlenmesi, dijital adli incelemelerin yürütülmesi ve yapay zekanın emniyet hizmetlerinde kullanımının geliştirilmesi konularında işbirliği ele alındı.

Açıklamaya göre taraflar, ortak eğitim ve kapasite geliştirme girişimlerinin önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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