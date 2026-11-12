Zelenskiy, BAE görüşmelerinde Rusya ile yeni esir değişimine hazırlıkta anlaştı

KİEV, 12 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin arabulucuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen görüşmelerde Rusya ile yeni bir esir değişimine yönelik hazırlık yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Zelenskiy çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, iki tarafın çatışma sonrasına yönelik güvenlik garantileri ve ileri aşamada Avrupa ülkelerinin de katılımıyla yapılacak müzakereler konusunda da görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın önceliği, savaşı en kısa sürede onurlu bir barışla sona erdirmektir" dedi.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rüstem Umerov da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tarafların barışı sağlama çabaları ve Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanmasını üçlü formatta ele aldıklarını belirtti.

Umerov, taraflar arasında "önemli farklılıklar" bulunmasına karşın, görüşme sürecini sürdürmeye yönelik fırsatların bulunduğunu söyledi.