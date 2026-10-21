Dubai'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde 28. WETEX ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika
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Dubai'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde 28. WETEX ziyaretçilere kapılarını açtı

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Dubai\'deki Dünya Ticaret Merkezi\'nde 28. WETEX ziyaretçilere kapılarını açtı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı (WETEX), salı günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar, Dubai'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

DUBAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı (WETEX), salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kaynak: Xinhua
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