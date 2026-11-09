Elektrikli araç devleri Dubai'de buluşuyor! 100'den fazla şirket katılacak - Son Dakika
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Elektrikli araç devleri Dubai'de buluşuyor! 100'den fazla şirket katılacak

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Elektrikli araç devleri Dubai\'de buluşuyor! 100\'den fazla şirket katılacak
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Dubai Uluslararası Elektrikli Araç Fuarı ve Konferansı 2026, yarın kapılarını açıyor. Xiaomi, MINI ve Mitsubishi gibi dev markaların da katılacağı organizasyonda 100'den fazla şirket yer alacak, 18 bini aşkın ziyaretçi ağırlanacak. Üç gün sürecek fuarda sürücüsüz araçlardan yapay zekaya, ultra hızlı şarj sistemlerinden geleceğin ulaşım teknolojilerine kadar birçok yenilik tanıtılacak.

Dubai Uluslararası Elektrikli Araç Fuarı ve Konferansı 2026, yarın kapılarını açıyor. Dünyanın önde gelen otomotiv ve teknoloji şirketlerini bir araya getirecek organizasyona 100'den fazla şirketin katılması, 18 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Üç gün sürecek etkinlikte sürücüsüz araçlardan yapay zekaya, ultra hızlı şarj teknolojilerinden geleceğin ulaşım sistemlerine kadar birçok yenilik tanıtılacak.

DUBAİ'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ BULUŞMASI

Dubai, elektrikli ve akıllı ulaşım teknolojilerinin ele alınacağı uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dubai Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayesinde düzenlenen Dubai Uluslararası Elektrikli Araç Fuarı ve Konferansı 2026, 10 Kasım'da Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde başlayacak. Perşembe gününe kadar devam edecek etkinlikte otomotiv, enerji ve teknoloji sektörlerinin temsilcileri bir araya gelecek.

Dubai Yollar ve Ulaşım Otoritesi (RTA) ile China EV100 iş birliğinde düzenlenen fuarda, 100'den fazla yerel ve uluslararası şirket, kurum ve kuruluş yer alacak. Organizasyona 20'den fazla iş ortağının katılması ve yaklaşık 120 konuşmacının ulaşım teknolojilerinin geleceğini değerlendirmesi bekleniyor. Üç günlük etkinliğin 18 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.

XIAOMI, MINI VE MITSUBISHI DE KATILIYOR

Fuarın katılımcıları arasında Xiaomi, MINI, Mitsubishi, XPeng, Zeekr, smart, EXEED ve FUSO gibi otomotiv sektörünün önemli markaları bulunuyor. Al Ghurair, Al Habtoor, Al-Futtaim, Al Rostamani ve Makita'nın da yer alacağı organizasyonda enerji, sigorta ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler de ürün ve çözümlerini tanıtacak.

EcoRide, Eleky, WeRide, SAVI ve QVolt gibi şirketlerin katılımıyla elektrikli ulaşımın yalnızca otomobillerle sınırlı kalmayan geleceği de ele alınacak. Fuarda bireysel kullanıma yönelik elektrikli araçların yanı sıra toplu taşıma, lojistik ve ticari taşımacılıkta kullanılan elektrikli sistemler sergilenecek.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR VE ULTRA HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİLERİ

Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri otonom sürüş teknolojileri olacak. Ziyaretçiler, sürücüsüz araç sistemleri, akıllı güvenlik çözümleri ve elektrikli otomobillerin verimliliğini artıran yeni teknolojiler hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak. Teknik gösterimler ve test sürüşleri de fuar programında yer alacak.

Batarya teknolojilerindeki gelişmeler, hızlı ve ultra hızlı şarj sistemleri, akıllı enerji yönetimi ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak altyapı çözümleri de organizasyonda tanıtılacak. Katılımcılar, farklı ülkelerde geliştirilen ulaşım teknolojilerini ve küresel pazarlarda sunulan yeni seçenekleri inceleyebilecek.

YAPAY ZEKA ULAŞIMIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Üç gün sürecek konferansta yapay zekanın ulaşım sistemlerinde kullanımı, otonom sürüş, elektrikli lojistik filoları ve sürdürülebilir ulaşımı destekleyen yasal düzenlemeler masaya yatırılacak. Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve karar vericiler arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi de organizasyonun hedefleri arasında bulunuyor.

Konferansın ilk gününde elektrikli ulaşımın geleceği, havalimanları ve lojistikte yapay zeka kullanımı, çevre dostu taksiler ve akıllı ulaşım sistemleri ele alınacak. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri-Çin Yeşil ve Akıllı Mobilite Sanayi İş Birliği Forumu düzenlenecek. Forumda iki ülke arasındaki endüstriyel ortaklıklar, teknoloji ve deneyim paylaşımı ile geleceğin ulaşım çözümleri değerlendirilecek.

Birleşik Arap EmirlikleriYapay ZekaYapay ZekaKonferansXiaomiDubaiSon Dakika

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