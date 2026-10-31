Türkiye, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvuru yaptı - Son Dakika
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Türkiye, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvuru yaptı

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Türkiye, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığına ilişkin resmi başvuruyu gerçekleştirdi. Bu başvuruyla Sinirlioğlu'nun adaylığı için Türkiye'nin resmi girişimi yapıldı.

Türkiye, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı

Kaynak: AA
Feridun SinirlioğluTürkiyeGüncelSon Dakika

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