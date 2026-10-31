Türkiye, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvuru yaptı

Türkiye, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvuru yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığına ilişkin resmi başvuruyu gerçekleştirdi. Bu başvuruyla Sinirlioğlu'nun adaylığı için Türkiye'nin resmi girişimi yapıldı.
Türkiye, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı
Kaynak: AA
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