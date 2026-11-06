Gazze\'de yıkımın gölgesinde 250 Filistinli çift toplu düğünle evlendi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü, geniş çaplı yıkımın, zorunlu yerinden edilmenin ve ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde 250 Filistinli çift, evlerini ve yakınlarını kaybetmenin acısına rağmen düzenlenen toplu düğün töreninde dünyaevine girdi.

Gazze kentinin sahil yolunda, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazları ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların arasından geçen, Filistin bayrakları, çiçekler ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş onlarca araçtan oluşan düğün konvoyu, deniz kıyısındaki Deniz Kulübü'nde düzenlenen tören alanına ulaştı.

"Sevinç Elbisesi 3" adı verilen toplu düğüne katılan 250 damat takım elbiseleriyle, 250 gelin ise renkli Filistin nakışlarıyla süslenmiş beyaz gelinlikleriyle tören alanında yerini aldı. Altın rengi süslemeli başlıklar takan, geleneksel işlemeli örtüler kullanan ve ellerinde çiçek buketleri taşıyan gelinler, ailelerinin katılımıyla düzenlenen törende sevinçlerini paylaştı.

Gazze'de yıllardır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve yerinden edilmenin ortasında gerçekleştirilen düğün, evlerini kaybeden, aile fertlerini yitiren ve yeni hayatlarını barınma imkanlarından yoksun şekilde kurmaya çalışan Filistinli gençler için umut ve dayanışma buluşmasına dönüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "El-Faris eş-Şehm 3 Operasyonu Destek Komitesi" tarafından, Sakr bin Muhammed el-Kasımi Hayır ve İnsani Yardım Vakfının desteğiyle düzenlenen organizasyon, Gazze'deki ağır yaşam koşulları nedeniyle evlenmekte güçlük çeken gençlere destek olmayı amaçlıyor.

"Bu sevinç bütün Gazze'nin"

Toplu düğüne katılan Filistinli damat Said en-Neccar, İsrail bombardımanında ailesinin evinin yıkıldığını ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda Sarı Hat yakınlarında kurdukları bir çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Organizasyon komitesinin düzenlediği kurayla düğüne katılmaya hak kazanan Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sevinç yalnızca bir damadın ya da 250 damadın değil, bütün Gazze halkının sevincidir." dedi.

İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinlinin evlerini kaybettiğini ve çadırlarda yaşamaya mahkum edildiğini belirten Neccar, kendisinin de barınacak başka bir yerinin bulunmadığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli, İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması veya ağır hasar görmesi nedeniyle çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşamını sürdürüyor. Temel hizmetlerin ve yaşam koşullarının yetersiz olduğu bölgede barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Düğününde annesinin yokluğunu hissetti

Toplu düğüne katılan Filistinli damat Münir et-Tetari de savaşta annesini ve ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmesine, ailesinin evinin İsrail saldırılarında yıkılmasına rağmen düğün sevincini yaşamaya çalıştı.

Hayatının bu önemli gününde annesinin yanında olmasını çok istediğini belirten Tetari, "Gazze'deki abluka ve savaşa rağmen sevineceğiz ve kalplerimize yeniden umut vereceğiz." dedi.

Saldırılar öncesinde bir evleri olduğunu ancak İsrail saldırılarında bu evin yıkıldığını aktaran Tetari, annesini de kaybettiğini ve düğününde yanında olmasını arzuladığını dile getirdi.

Evlilik hayatına çadırda başlayacak

Damatlardan Muhammed Kuveydir ise İsrail saldırılarında evini kaybetmesinin ardından yeni bir konut kiralayacak veya satın alacak maddi imkanının bulunmadığını, bu nedenle evlilik hayatına bir çadırda başlayacağını söyledi.

Kuveydir, Gazze'de artan fiyatlar ve yaşam maliyetlerinin Filistinli gençler için evlenmeyi daha da zorlaştırdığını belirtti.

Düğünden sonra eşiyle nerede yaşayacaklarına ilişkin soruya Kuveydir, "Çadırda yaşayacağız." yanıtını verdi.

Toplu düğün organizasyonunun kendisiyle birlikte 249 damada daha saldırıların ağır koşullarına rağmen evliliklerini kutlama ve yeni bir hayat kurmaya başlama fırsatı sunduğunu kaydetti.

11 binden fazla kişi başvurdu

Organizasyon komitesinin açıkladığı verilere göre, "Sevinç Elbisesi 3" toplu düğününe katılmak için 11 bin 622 kişi başvuruda bulundu.

Kayıt ve değerlendirme aşamalarının ardından gerekli şartları karşılayan 1335 kişi, son kura çekimine katılmaya hak kazandı. Kurada belirlenen 250 damat, 250 gelinle birlikte toplu düğün töreninde dünyaevine girdi.

BAE'nin El-Faris eş-Şehm 3 Operasyonu Destek Komitesi Başkanı Muhammed Erbi de 500 kişinin toplu düğününün yıllardır süren savaş ve acılara rağmen yaşam iradesini yansıtan insani bir tablo olduğunu söyledi.

Girişimin Filistinli gençlere umut verme ve aile kurmalarına yardımcı olma mesajı taşıdığını belirten Erbi, organizasyonun Gazze'de yaşanan ağır insani koşullara rağmen hayatın devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'nde 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgedeki yerleşim alanlarında geniş çaplı yıkıma yol açarken yüz binlerce Filistinliyi evlerinden ederek insani krizi derinleştirdi.