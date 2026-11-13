Füceyre'deki zincirleme kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Füceyre'deki zincirleme kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Füceyre\'deki zincirleme kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Füceyre Emirliği girişindeki Şeyh Halife bin Zayid Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 15'i taburcu edildi; ölenler arasında BAE vatandaşları bulunurken cenazelerin kimlik tespiti DNA testleriyle sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde 18 otomobil ve 5 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı ve Füceyre Polis Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Füceyre Emirliği girişindeki Şeyh Halife bin Zayid Caddesi'nde gece yarısından önce 18 otomobil ve 5 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonun önce başka bir araca çarptığı, ardından devrilerek trafiğin yavaşlaması nedeniyle duran araçlara çarpmasıyla yangın çıktığı bildirildi. Kamyonda başlayan alevlerin diğer hasarlı araçlara da sıçradığı olayda 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, ambulans, kurtarma ve sivil savunma ekipleri yangını söndürüp bölgede güvenliği sağlayarak trafiği düzenlerken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 15 yaralının taburcu edildiği, 15 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında BAE vatandaşlarının bulunduğu, diğer cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının DNA testleriyle devam ettiği kaydedildi. Yaralıların ise BAE, Umman, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Ürdün ve Mısır uyruklu olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
Birleşik Arap EmirlikleriOtomobilDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay Facia büyüyebilirmiş 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:15:50. #7.12#
SON DAKİKA: Füceyre'deki zincirleme kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android