Abu Dabi\'deki petrol fuarında 2.200\'den fazla şirket ürünlerini sergiliyor

Abu Dabi'deki petrol fuarında 2.200'den fazla şirket ürünlerini sergiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı pazartesi günü açıldı. Dört gün sürecek etkinliğe dünyadan 2.200'den fazla şirket katılıyor; aralarında çok sayıda Çinli işletme de enerji sektöründeki son teknoloji ve çözümlerini sergiliyor.
ABU DABİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.
Dört gün sürecek etkinlikte, enerji sektöründeki son teknoloji, ürün ve çözümlerini sergilemek üzere dünyanın dört bir yanından enerji şirketleri, hükümet temsilcileri ve uzmanlar bir araya geldi.
Bu yılki etkinliğe, aralarında çok sayıda Çinli işletmenin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından 2.200'den fazla şirket katılıyor.
Kaynak: Xinhua
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