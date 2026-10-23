IMF, yapay zekanın Ortadoğu ve Orta Asya büyümesine 0,1-0,6 puan katkı öngörüyor - Son Dakika
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IMF, yapay zekanın Ortadoğu ve Orta Asya büyümesine 0,1-0,6 puan katkı öngörüyor

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IMF, yapay zekanın Ortadoğu ve Orta Asya büyümesine 0,1-0,6 puan katkı öngörüyor
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IMF, yapay zekanın Ortadoğu ve Orta Asya'da orta vadede yıllık büyümeyi 0,1-0,6 yüzde puan artırabileceğini açıkladı. Kurum, yapay zeka yatırımlarının katkısıyla BAE'nin 2027 büyüme tahminini 2,4 yüzde puan artırıp yüzde 7,7'ye çıkardı.

DUBAİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın yaygınlaşmasının Ortadoğu ve Orta Asya'da yıllık ekonomik büyümeyi orta vadede 0,1-0,6 yüzde puan artırabileceğini açıkladı. Bu artışın, ülkelerin dijital hazırlık durumuna ve teknolojiyi üretken faaliyetlere entegre etme kapasitelerine bağlı olacağı belirtildi.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi ile IMF'nin perşembe günü Dubai'de düzenlediği ortak basın toplantısında, IMF'nin ekim ayı Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesel Ekonomik Görünüm raporundaki bulgulara dikkat çekildi.

Rapora göre, yapay zekanın yaygınlaşması Ortadoğu ve Orta Asya ekonomilerine verimliliği artırma ve orta vadeli büyümeyi güçlendirme konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de aralarında bulunduğu Körfez İşbirliği Konseyi üyesi birçok ülkenin, küresel yapay zeka merkezleri haline gelmek üzere önemli yatırımlar yaptığı da belirtiliyor.

Yapay zeka yatırımlarının BAE'nin yıllık ekonomik büyümesine yaklaşık 0,5 puan katkı sağlayacağını öngören IMF, ülkenin 2027 yılı ekonomik büyüme tahminini nisan ayındaki öngörüsüne kıyasla 2,4 yüzde puan artırarak yüzde 7,7'ye yükseltti.

IMF, raporda verimliliği artırmak ve ekonomik çeşitlendirmeyi desteklemek amacıyla dijital altyapı, eğitim, beceri geliştirme ve inovasyona yönelik yatırımların sürdürülmesinin önemini vurguluyor.

IMF, politika önerileriyle aynı doğrultuda olmak üzere 2020'den bu yana Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine yaklaşık 48 milyar ABD doları finansman sağladığını ve 2026 mali yılında 31 ülkede 437 teknik yardım ve kapasite geliştirme projesi yürüttüğünü belirtiyor.

Kaynak: Xinhua
Birleşik Arap EmirlikleriYapay ZekaOrta DoğuOrta AsyaTeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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