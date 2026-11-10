Rusya ve Ukrayna heyetleri Şubat\'tan beri ilk üçlü görüşme için Abu Dabi\'ye ulaştı

ABU DABİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna heyetleri, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeler için pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre görüşmeler, Ukrayna krizine çözüm bulmaya yönelik devam eden çabalar kapsamında salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov pazartesi günü erken saatlerde Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna müzakere heyetinin görüşmeler için BAE'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Umerov, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerinin de Abu Dabi'de bulunacağını söyledi.

Ukrayna'nın, Avrupalı ortaklarıyla ayrı koordinasyon toplantıları yapmayı planladığını da belirten Umerov, "Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasını, Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasını ve ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gerçek fırsatlar oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

Toplantı, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında şubat ayından bu yana gerçekleştirilecek ilk üçlü görüşme olacak.