(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Vatandaşın 100 lirasını takip eden iktidar, milyarlarca liralık fon hareketlerini neden takip edemiyor? Vatandaşın plakasını gören sisteminiz, vurguncunun hesabını neden görmüyor? Vatandaşın son ödeme gününü kaçırmayan devlet, milyarların elden çıktığı günü nasıl kaçırıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haftasonu Şanlıurfa'yı ziyaret ettiğini belirterek, burada vatandaşların aktardıkları sorunlara dikkati çekti.

"Şanlıurfa'da, bir dokunduk, bin ah işittik" diyen Arıkan, "o bereketli toprakların, iş bilmez iktidar yüzünden mahsun olduğu" ifadesini kullandı. Pamuk üreticilerinin sorunlarına işaret eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Pamuk üreticimiz bugün litresi 100 liradan mazot aldı, tonu 35 bin liradan gübre aldı, ateş pahasına ilaç aldı, sulamak için fahiş elektrik faturası ödedi, toplamak için işçi tuttu, aylarca çalıştı, borçlandı, alın teri döktü. Neticesinde pamuğu 45 liraya mal etti. Peki, pamuğu satmak istediğinde üreticiye verilen en yüksek fiyat ne? 40 lira. Daha evine ekmek götürmeden, daha çocuğunun okul masrafını düşünmeden, daha bankaya borcunun faizini ödemeden kilosunda en az 5 lira zarar ediyor. Çiftçinin; bütün yıl beklediği hasat günü, bayram değil; matem günü olmuş. Ne kadar fazla ürettiyse o kadar fazla zarar etmiş. Bu çiftçi ne yapsın? Tarlasını mı satsın? Traktörünü mü satsın? Üretimi bırakıp bankanın borcunu ödemek için iş mi arasın?

Sonra 'Sürdürülebilir Tarım' diyorsunuz. Çiftçimiz bunları yaşarken siz çıkıp, COP31'de fiyakalı fiyakalı 'Sürdürülebilir Tarım'ı anlatıyorsunuz. Hadi, buyurun, bu maliyetlerle siz sürdürün bu tarımı. Kürsülerden ahkam kesmek kolay, Buyurun, cesaretiniz varsa beraber tarlaya gidelim, çiftçimizle bir konuşun bakalım, sürdürülebiliyor muymuş. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'mızda da insanlarımız çok zor durumda."

"İKTİDAR, BU LİSTEYİ AÇIKLAMAMAK İÇİN KIRK TAKLA ATIYOR"

Arıkan, konuşmasında fon krizine değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de, belki de uzun zamandır görmediğimiz bir mutabakat var. Sivil toplum kuruluşları 'Liste açıklansın' diyor. Ekonomi ve finans çevreleri 'Liste açıklansın' diyor. Muhalefet partileri 'Liste açıklansın' diyor. Dahası var, iktidar partisinin Grup Başkanı da grup başkanvekilleri de 'Liste açıklansın' diyor. Yine iktidar partisinin sosyal medya kalemşörleri bile aynı çağrıyı yapıyor, 'Liste açıklansın'. Açıklayın o zaman. Elinizi tutan ne? Birilerinin adı ortaya çıkacak diye, koskoca bir milletin hesap sorma hakkını engelleyemezsiniz. İktidar, bu listeyi açıklamamak için kırk takla atıyor. Kaldı ki, bu sakladığınız liste özel bir mülk değil. Milletin parasına çökenlerin listesi… Yıllar önce Mayıs 2011'de Sayın Erdoğan söylemişti, ben de onu aynen tekrar ediyorum, bu özel değil, bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. 86 milyon insanımızın, kaybolan 800 milyarının meselesidir. Devlet sırrı başka, iktidarın akçeli ve kirli sırları başka şeydir. Kimse, kendi sırlarını devlet sırrı diye millete yutturmaya kalkışmasın. Bu listeyi, bu isimleri tek tek açıklayacaksınız.

"VERGİ BORÇLUSUNU GÖSTERDİĞİNİZ MİLLETE, FON VURGUNCULARINI DA GÖSTERECEKSİNİZ"

Bu iktidar liste açıklamayı, sır ifşa etmeyi bilmiyor da değil. İş vergi borcuna gelince; isim isim açıklıyorlar. Kendi ekonomi yönetimlerinden dolayı vergisini ödeyemeyenlere; 'Vergi Yüzsüzleri' diyorlar. Biz de soruyoruz, 5 milyon lira borcunu ödeyemeyeni 'Vergi Yüzsüzleri' diye sayfa sayfa ilan ediyorsunuz da bir gecede 5 milyarı götüren 'fon yüzsüzlerini' neden açıklamıyorsunuz? Borçlunun adını duyurup vurguncunun adını neden saklıyorsunuz? Hiç kusura bakmayın. Vergi borçlusunu gösterdiğiniz millete, fon vurguncularını da göstereceksiniz. Listeyi açıklamak zorundasınız; Bu bir merakın değil, kamu yönetimindeki ahlakın gereğidir.

Gencimiz, yurt dışından telefon getiriyor; IMEI numarasıyla, alacakları harcı takip ediyorlar. Vatandaşımıza elektrik, su, doğal gaz faturası geliyor, parayı tahsil edene kadar takip ediyorlar. Otoyoldan geçiyorsunuz plakanızı takip ediyorlar. Geçiş ücretini 15 gün içinde ödediniz mi, ödemediniz mi takip ediyorlar. Bir gün geciktiniz mi gecikmesini alıyorlar. Yetmiyor, faiziyle, avukatlık ücretiyle, icra masrafıyla kapınıza dayanıyorlar. Yani vatandaşın 100 lirasının peşini bırakmayan bir sistem kurmuşlar. Peki, şimdi soruyorum vatandaşın 100 lirasını takip eden iktidar, milyarlarca liralık fon hareketlerini neden takip edemiyor? Vatandaşın plakasını gören sisteminiz, vurguncunun hesabını neden görmüyor? Vatandaşın son ödeme gününü kaçırmayan devlet, milyarların elden çıktığı günü nasıl kaçırıyor? Ben söyleyeyim, mesele görememek değil, mesele görmek istememek."

Üretici, sanayici ve esnaflara seslenen Arıkan, "Biraz sabır gösterin, içiniz müsterih olsun, bu şimbillo düzenini yıkacağız, yerine adil bir düzen kuracağız. Bizim gündemimizde fon yok. Emek var. Biz milletin parasını fonlarda dolaştırmak için değil, fabrikaların bacasını tüttürmek için geliyoruz. Biz birilerine yeni fonlar kurmak için değil, milletimize yeni iş kapıları açmak için geliyoruz. İnşallah hep birlikte daha çok çalışacağız ve başaracağız. 86 milyon insanımızın yüzünü yeniden güldüreceğiz" diye konuştu.

"YÜREĞİNİZ YETİYORSA, SİYONİSTLERLE YAPILAN ANLAŞMANIN HESABINI, TROLLÜĞÜNÜ YAPTIĞINIZ İNSANLARA SORUN"

Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Günlerdir ekranlardan canlı yayınlanan COP31 Zirvesi'nde artık sona yaklaşıyoruz. Hatırlayacaksınız, iki hafta önce buradan bir çağrıda bulunmuştum; İsrail'den hiç kimse bu zirveye katılmamalıdır. Bu, Türkiye için bir zul olur demiştim. Ardından Bakan Murat Kurum, bir televizyon programına çıktı. İsrail Devlet Başkanı'nı liderler zirvesine davet etmediklerini, zirvenin en büyük salonuna da Gazze ismini verdiklerini açıkladı. Bu açıklamaların ardından da bir trol ordusunun iftiralarına maruz kaldık. Başta, Sayın Bakan'ın açıklamalarını duyunca çok memnun oldum, tam tebrik etmeye niyetlenmiştim, bir an da geçmişi hatırladım. İktidar kanadının, İsrail ile alakalı ne zaman böyle üst perdeden bir açıklama yapsa bir şeyleri gizlediğini hatırladım. Konuyu birazcık araştırdık. Araştırdıkça ilginç belgelere, ilginç ilişki ağlarına ulaştık. Biz, İsrail hiçbir şekilde bu zirveye katılmasın, konuşmasın derken, siyonizmin COP31 organizasyonunun tam da ortasında olduğunu gördük."

Kürsüden, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Teneo isimli şirket arasında COP31 kapsamında imzalanan 200 milyon TL tutarındaki danışmanlık anlaşmasına ilişkin olduğunu belirttiği belge gösteren Arıkan, Teneo'nun İsrail ile bağlantılı bir Amerikan şirketi olduğunu ileri sürdü. Arıkan, "Bunları tek tek belgeleriyle açıklayacağım. O trollere de söylüyorum. Bu belgelere iyi bakın. Yüreğiniz yetiyorsa, siyonistlerle yapılan anlaşmanın hesabını, trollüğünü yaptığınız insanlara sorun" dedi.

"GÜVENDE OLMAYAN ÖĞRETMEN GÜVEN VEREMEZ"

Okulların ara tatilde olduğunu hatırlatan Arıkan, öğrencilere tatilin tadını çıkarmaları tavsiyesinde bulundu. Okullarda yaşanan saldırıları hatırlatan Arıkan, "Okullarımız, aylardır saldırı haberleriyle anılıyor. Her seferinde 'cezalar artırılsın' deniyor ancak biz bu sorunun, caydırıcılığı olmayan cezalarla kapanmayacağını biliyoruz. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum: bu toplumsal yara ancak eğitimle kapanır. Bunun sağlayacak en önemli unsurlardan biri öğretmendir. Öğretmen önce kendini güvende hissetmelidir. Güvende olmayan öğretmen güven veremez. Öğretmen, öğrencisine sınır koyduğu için şikayet ediliyorsa, veliyle sorun yaşadığında her sefer yalnız bırakılıyorsa, orada öğretmenimiz, sanatını icra edemez" ifadelerini kullandı.

Eğitim politikalarını eleştiren Arıkan, şöyle devam etti:

"Hiçbir yapısal değişiklik, hiçbir yeni uygulama, eğitimin ve öğretimin önüne geçmemelidir. Mesela şu son ortak yazılı sınav sistemini ele alalım. Öğretmenlerimizin sürecin detaylarını bakanlıktan değil, sosyal medya fenomenlerinden öğrenmesi, sistemin nasıl yönetilemediğinin kanıtıdır. Türkiye'deki eğitim yönetimi, hep öğretmenden fedakarlık bekliyor. Peki, ne uğruna? Okulun fiziki eksiklerini kapatmak uğruna mı? Halbuki fiziki şartları sağlamak öğretmenin değil devletin görevidir. Öğretmen, her çocuğu, toplumda yerini bulan, topluma değer katan bir insan olarak yetiştirmek için fedakarlık yapmalıdır. Ve kimsenin şüphesi olmasın, öğretmeni evrak işlerine boğanlara inat bizim öğretmenlerimiz bu fedakarlığı yapmaya hazırdır. Öğretmenler günü… Öğretmenler için söylenecek en güzel temenni, öğretmenler odasında konuşulan sorunların, karar masalarında da duyulması olacaktır. Ona verilecek en güzel hediye, onu dinlemek olacaktır… Öğrenciye verilecek en iyi hediye ise öğretmeninin mutlu olduğunu görebilmesidir. Unutulmasın. Bir ülkenin eğitim kalitesi, öğretmenine sunduğu imkanlardan bağımsız düşünülemez."

"BU ÜLKEDE; SOYANI DEĞİL, SORANI HEDEF ALAN BİR DÜZEN İNŞA EDİLDİ"

Sözcü TV'ye yönelik operasyon hakkında da konuşan Arıkan, şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye'de artık iktidarın yanında olmayanın, iktidara alkış tutmayanın iktidarın yanlışlarını sorgulayanın nefes almasına dahi müsaade edilmiyor. Bu ülkede soyanı değil, soranı hedef alan bir düzen inşa edildi. Dün yine şafak operasyonuyla Sözcü TV karartıldı. Soruyorum, milletin parasını çalanlardan rahatsız olmayanlar, haberini yapanlardan neden bu kadar rahatsız oluyor? Bu iktidar, kendisine soru sorulmasından neden bu kadar korkuyor? Soruları yasaklayarak, cevap verme sorumluluğundan kurtulamazsınız. Basın özgürlüğünün böylesine ağır biçimde kısıtlanması, bizi başka bir konuda da endişelendiriyor. Hiç düşündünüz mü, bu kadar büyük bir sessizlik niçin isteniyor? Milletin duymaması gereken ne var? Milletin görmesinden korktuğunuz ne var? Türkiye neye hazırlanıyor? İşte bizi asıl endişelendiren budur. Türkiye kararıyor, kıymetli arkadaşlar. Ben buradan, siyasi görüşü ne olursa olsun, bütün milletimize sesleniyorum. Şunu hiç unutmayalım, karanlıkla hiçbir ülke yönetilmez. Ve tarih bize defalarca göstermiştir ki başkalarını boğmak için büyütülen karanlık, Eninde sonunda o karanlığın müsebbiplerini de boğar. Biz bu ülkenin karanlığa teslim edilmesine rıza göstermeyeceğiz.

Türkiye derin bir bölünmenin, ciddi bir mücadelenin içerisinde. Bir tarafta devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullananlar, diğer tarafta, devletin binası kirlenmesin diye kapıda ayakkabısını çıkaranlar var. Madencimiz ambulansa binerken, ambulansın sedyesi kirlenmesin diye çizmesini çıkartıyor. Teyzemiz hastaneye girerken hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkartıyor. Daha geçen hafta bir çiftimiz, nüfus dairesi kirlenmesin diye kapıda çizmesini çıkartıyor. Hepimiz izledik, hepimizin yüreği ısındı. Bugün memleketimiz, büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele kamu binası kirlenmesin diye çamurlu çizmesini çıkaranlarla, kamu kaynaklarıyla rugan ayakkabılarını parlatanlar arasındadır. Bu mücadele devlet kurumlarına çamur bulaşmasın diye mahçup olanlarla makama, koltuğa ve şatafata mağlup olanlar arasındadır. Bu mücadele devlet kurumlarına saygı duyanlarla milletin alin terini gasp edilirken, fonzadelerin listeleri açıklamayanlar arasındadır.

Bizim tarafımız bellidir. Biz çamurlu çizmenin, nasırlı ellerin, helal lokmanın yanındayız. Biz bu bozuk düzen yüzünden canından olan Kahramanmaraş'taki öğretmenin, İzmir'deki işçinin, Ankara'daki emeklinin yanındayız. Ve burada durmanın bedelini de ödemeye hazırız. Hep birlikte, daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz."