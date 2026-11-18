Bir dönem Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kararını duyuran İspanyol futbolcu Juan Mata, futbola teşekkür etti. Mata ayrıca kramponlarını astığı görüntülerin olduğu bir video paylaştı.

Futbolculuk kariyerine Real Oviedo altyapısında başlayan ve daha sonra Real Madrid altyapısına geçen 38 yaşındaki futbolcu; Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers ve Melbourne Victory'de forma giydi.

740 maç oynadı

Kulüp kariyerinde 699 resmi çıkan Juan Mata, 148 gol, 166 asistlik performans sergiledi. İspanya Milli Takımı ile de 41 karşılaşmada görev yapan ve 10 gol sevinci yaşayan Mata, 2010 yılında Dünya Kupası'nı, 2012 yılında da Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Deneyimli futbolcu, Chelsea ile 2012'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

İspanyol futbolcu ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta 2, EFL Cup'ta 1, Community Shield'da 1, Copa del Rey'de 1, Trendyol Süper Lig'de 1 ve Japonya 1. Futbol Ligi'nde de 1 şampiyonluk yaşadı.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Juan Mata, çıktığı 18 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.