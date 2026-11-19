Saadet Partisi Başkanı Arıkan, IKBY'deki Kürdistan İslami Hareketi lideriyle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme, partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ile görüştü.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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