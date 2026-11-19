(İSTANBUL) - İETT, filosuna kazandıracağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını İstanbullularla birlikte belirlemek amacıyla anket çalışması başlattı. Ankette, geçmişte İstanbul sokaklarıyla özdeşleşen ve hafızalarda yer edinen nostaljik kırmızı rengin yeniden İETT otobüslerinde kullanılıp kullanılmaması da soruluyor.

İstanbullular, "iett.istanbul" web sitesi üzerinden ankete katılarak tercihini yapacak. Katılımcılar, yeni nesil otobüslerde nostaljik kırmızı rengin kullanılmasına ilişkin soruya "Evet" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretleyerek yanıt verebilecek.

Anketin sonuçları, İETT'nin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Toplam katılımcı sayısı ile "Evet" ve "Hayır" seçeneklerinin aldığı oy oranları açıklanacak.