(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Belki de en saf gerçeği Sayın Devlet Bahçeli söyledi. Uygunsuz programlarla konuşmalar yapmaktaydılar, rahatımızı kaçırmaktaydılar. Durmadan millete gerçekleri söylüyorlardı, eleştiri haklarını kullanıyorlardı demeye getirdi. Sadece siz mi bu ülkenin sahibisiniz?" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, iktidarı eleştirerek şunları söyledi:

"Çeyrek asırdır ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı sözlerini dinlediğimizde, 'Davam, dava arkadaşlarım, davayı gençlere emanet diyorum' diye hitap ettiklerini görürsünüz. Allah aşkına, buradan sormak istiyorum. Çeyrek asırdır bu ülkeyi bataklığın tam orta yerinde bırakan Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum: Allah aşkına, sizin davanız nedir? İlk başta, tırnak içerisinde söylüyorum, dini imanı yükseltmek, adaleti ayakta tutmak, mazluma sahip çıkmak diye tarif etmiştiniz. Geldiğiniz bu yerde, geldiğiniz bu noktada şu an ahval nedir? Sizin Türkiye'ye armağan ettiğiniz tablo nedir? Davanız nedir?

Kendi yanlışını, kendi arsızını, hırsızını, soyguncusunu şu veya bu şekilde korumak, partilisi eğer bu işlere bulaşmışsa görmezden gelmek; kendine, çevrene, partiline, sevdiklerine, sana itaat edenlere her türlü masumiyeti ve her türlü hukuku şu veya bu şekilde teşvik etmek; sana, senin gibi düşünmeyenler, senin gibi yaşamayanlar, sana karşı muhalefet geliştirenler ufacık bir fiilde bulunduklarında sonuçları ne oluyor? Bu nasıl bir davadır? Bunun adı dava değil. Bunun adı modern kabileciliktir."

"O TURPLARI KORUMAK MAKSADIYLA KADINCAĞIZI KURBAN VERDİLER"

"Fon krizi"ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, "Bu kadar açık, aleni milletin cebini soyma eylemi gerçekleşmişken bu fiili yapanların kimliklerine bakın. Birçoğu şu an üst düzey siyaset yapanların, iktidar çevrelerinin çocuklarıdır. Hepsi milletin ekilmiş tarlasına girer gibi ne bulduysa çalmaya çalışmışlar. Borsada, fonda veya sıradan işlemlerde birileri iktidar gücünü kullanarak kendisine, ailesine, partisine, çevresine yarar, kar sağlıyorsa bunun adı ticaret, sermaye, borsa, fon olmaz. Bunun adı hırsızlık olur" dedi.

Çayır, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutukluluğuna da değinerek, "Ne yapsın Cumhurbaşkanı? Çok yakında 'kızım' dediği eski bakanı kodese tıktı, cezaevine gönderdi. Daha ne yapsın? Kurban verdi, kurban. Daha büyük turplar vardı. O turpları korumak maksadıyla kadıncağızı kurban verdiler. Hadisenin özü bu" diye konuştu.

Fon soruşturması kapsamında yetkililere listelerin açıklanması çağrısında bulunan Çayır, soruşturmada adı geçenlerin kimliklerinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Kamuoyunun dikkatinin başka olaylara yönlendirildiğini savunan Çayır, hükümeti eleştiren gazetecilerin ve kurumların hedef alındığını öne sürdü. Çayır, bu tür uygulamaların soruşturmanın üzerindeki soru işaretlerini ortadan kaldırmayacağını dile getirdi.

"MİLLETİN RIZASI, MENFAATİ DEĞİL, PARTİNİN MENFAATİ OLDUĞU BELLİ"

Çayır, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin de şunları söyledi:

"Şu anda Allah aşkına, birileri çıkıp muhalefet eden televizyonları sıralayabilir mi? Denebilir ki NOW Haber... NOW Haber'e de niye dokunamıyorlar, biliyor musun? Sahibi Amerikan olduğu için. Ey Türk insanı kendi ülkende garipsin. Haklı olsan, güçlü olsan garipsin. 25 yıl iktidarın neticesinde gele gele geldiğimiz yer burası mı olmalıydı? Çeyrek asırdır o kadar iddialar, o kadar masallar, o kadar öyküler anlattınız ki kimileri siyer kitabından, peygamber hayatından, İslam'ın bilmem ne numuneyi temsil eden kişiliklerinden ve kahramanlarından söz ederek kendinizi meşrulaştırdınız, mazlumlaştırdınız ve nihayetinde çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Gele gele geldiğiniz yer hükümranlık ve hukuksuzluk mu olmalıydı?

Bu kadar tezat, bu kadar kötü yönetimden sonra Sayın Bahçeli çıkıyor, 'Gece yayınlarına bakın, ne konuşuyorlar?' diyor. Belki de en saf gerçeği Sayın Devlet Bahçeli söyledi. Uygunsuz programlarla konuşmalar yapmaktaydılar, rahatımızı kaçırmaktaydılar. Durmadan millete gerçekleri söylüyorlardı, eleştiri haklarını kullanıyorlardı demeye getirdi. Sadece siz mi bu ülkenin sahibisiniz? Güç elinizde diye siz mi haklı oluyorsunuz? Böyle bir anlayış olabilir mi? Gerçekten de insanın içi acıyor."

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, "çerçeve yasa" kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na partisinin üye vermeyeceğine ilişkin sözlerini hatırlatan Çayır, "Dün YENİ Parti'nin Genel Başkanı çıktı, 'Siz demokrasi ve hukuku yok ettiniz. Biz bu PKK'yla yapılan müzakerelerde yokuz' dedi. Niye söyledi sizce? Oy kaybından ötürü söyledi. Sanıyor musunuz ki belediyelerine yapılan ve kendilerine yönelik gerçekleştirilen birtakım yanlışlar ve hukuksuzluklar nedeniyle böyle bir geri adım attı? Yok. Yapılan araştırmalarda baktılar ki sayısal gerileme var ve sebebi de bu. Yani siyasetinin milletin rızası, menfaati değil, partinin menfaati olduğu belli. Bu kötü bir şey" diye konuştu.