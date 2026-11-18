DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İHH Genel Başkanı Yıldırım ve heyetini ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde ağırladı. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nazik ziyaretleri için Yıldırım ve heyetine teşekkür etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyeti DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.
Babacan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimizde İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Sayın Fehmi Bülent Yıldırım ve heyetini ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?