AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi bir gündeyiz. Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA'nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu. Bu, hem dünyadaki 'savunma mimarileri' açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir. 'Özgüven devrimi'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı. KIZILELMA ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm BAYKAR ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.