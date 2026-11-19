Elazığ'da motosiklet tutkunu 9 yaşındaki zihinsel engelli Aras Hurma'nın hayali, ablasının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine gerçeğe dönüştü. Hayırsever vatandaş ve motosiklet kulübü üyeleri, Aras'a motosikletli doğum günü sürprizi yaparak unutulmaz bir mutluluk yaşattı.

Elazığ'da yaşayan Ahmet ve Fatma Hurma çiftinin en küçük çocuğu Aras Hurma'nın ablası Yasemin, kardeşinin motosiklete olan ilgisinin günden güne artmasından dolayı bir organizasyon yapmayı planladı. Çevresindeki tanıdıklarda motosiklet olmamasından dolayı sosyal medya üzerinden bir hayırseverle irtibata geçti. Hayırsever vatandaşın desteğiyle birlikte Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübü üyeleri toplanarak Aras'a sürpriz yaptı. Motosikletleri görünce büyük mutluluk yaşayan 9 yaşındaki zihinsel engelli Aras, motosikletle gezdikten sonra doğum günü sürprizi ile mutluluğunu taçlandırdı. Motosikletlerle bir süre oynayan Aras'a aynı zamanda motosiklet maketi de hediye edildi.

Çok mutlu olduğunu aktaran Aras'ın ablası Yasemin Hurma, "Amacım kardeşimin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmekti. Bunu da hep beraber gördük. Sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtim, sağ olsunlar çok ilgilendiler ve böyle güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Kardeşimin yüzündeki gülümsemeyi görmek benim için en büyük mutluluklardan birisidir. Aras'ın motorlara ilgisi çok fazla. Son dönemlerde motorlara olan ilgisinin arttığını fark edince ben de sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtim. Aras motorları görünce aşırı mutlu oluyor ve heyecanlanıyor. Doğum günü de yaklaştığı için sağ olsunlar doğum gününü de kutladık. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübünün kentte aktif olarak devam eden bir kulüp olduğunun altını çizen Serdar Sertdemir, "Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı olarak yarışlara katılıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de iştirak ediyoruz. Resmi bayramlarda kortejler ve motosikletlerle ilgili etkinliklere katılıyoruz. Bir öğretmenim, Aras çocuğumuzun motosikletleri çok sevdiğini ve doğum günü olduğunu öğrenince organizasyona kulüpteki arkadaşlarımızla iştirak ettik. Kendisinin pastasını kestik. Motora bindirip turladık. Küçük çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.