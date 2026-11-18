Kurultay davasında 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis verilmesine Asu Kaya'dan tepki geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Asu Kaya, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 9 sanığa verilen 2 yıl 1'er ay hapse tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya paylaşımında cezaları 'açık bir siyasi mesaj' olarak nitelendirdi ve sandıktaki iradeyi savunacağını belirtti.
(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurultay davasında; AKP'ye geçen Cemil Tugay'a beraat, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve yol arkadaşlarımıza ise hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Bunun adı hukuk değil, açık bir siyasi mesajdır: Saf değiştireni ödüllendiren, halkın emanetine sahip çıkanı cezalandıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Milyonların sandıktaki iradesini sonuna kadar savunacağız. İktidara sesleniyorum: Yasaklarla siyaseti dizayn etmeye çalışsanız da son sözü sandıkta millet söyler." ifadesini kullandı.
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