Sözcü grubuna kayyum atanmasını yorumlayan Özlem Gürses gözyaşlarına hakim olamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü grubuna kayyum atanmasının ardından Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Özlem Gürses, kişisel YouTube kanalında yaptığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Çalıştığı medya grubuyla ilgili gelişmeyi değerlendiren Gürses, konuşması sırasında duygulanarak bir süre yayına devam etmekte güçlük çekti.
Sözcü grubuna kayyum atanmasının ardından gazeteci Özlem Gürses, kişisel YouTube kanalında izleyicilerinin karşısına çıktı.
CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Gürses, çalıştığı medya grubuyla ilgili gelişmeyi ele aldığı sırada duygusal anlar yaşadı.
Gözyaşlarını tutamayan sunucu, konuşmasına devam etmekte güçlük çekti.
Gürses'in o anları yayına yansıdı.
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