Saadet Partisi lideri Arıkan, Sözcü TV operasyonuna 'kabul edilemez' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV operasyonuna 'kabul edilemez' dedi. Arıkan, sosyal medya paylaşımında 'Bu ülkenin kaynaklarını soyanlara operasyon beklerken, bu yanlışları gündeme getiren ve soranlara operasyon yapılması kabul edilemez' ifadelerini kullandı.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Bu ülkenin kaynaklarını soyanlara operasyon beklerken, bu yanlışları gündeme getiren ve soranlara operasyon yapılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin kaynaklarını soyanlara operasyon beklerken, bu yanlışları gündeme getiren ve soranlara operasyon yapılması kabul edilemez. Milletin alın terini sömüren o fonculara hangi şafakta operasyon yapacaksınız? Adalet herkes için, hukuk herkes içindir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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