Orgeneral Bayraktaroğlu, Somali Cumhurbaşkanı Mohamud tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali'de resmi ziyaret kapsamında bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud tarafından kabul edildiği bildirildi. Bayraktaroğlu'nun Somali ziyaretindeki kabulü duyuruldu.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud ile bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında Somali'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud tarafından kabul edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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