Silivri'deki mahkeme 52 gündür tutuklu gazeteci Fatih Ergin'i tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımında 'Doktor' yerine 'Adli Tıp çalışanı' yazdığı gerekçesiyle 52 gündür tutuklu gazeteci Fatih Ergin'in tahliyesine karar verdi. Ergin'in davasının bir sonraki duruşması 6 Ocak'ta görülecek.
(İSTANBUL) Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik sosyal medya paylaşımında "Doktor" yerine "Adli Tıp çalışanı" yazdığı gerekçesiyle 52 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Ergin hakkında tahliye kararı verdi.
Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli bir şekilde ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Ergin, paylaşımında "Doktor" ifadesi yerine "Adli Tıp çalışanı" ifadesini kullandığı gerekçesiyle 52 gündür Silivri'de tutuklu bulunuyordu.
Meslektaşlarının takip ettiği duruşmaya Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Arif Anıl Öztürk de katıldı.
Ergin'in ve avukatlarının savunmasının ardından görüşünü açıklayan savcı, Ergin'in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, ara kararında gazeteci Fatih Ergin'in tahliyesine karar verdi.
Davanın bir sonraki duruşması 6 Ocak'ta görülecek.
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