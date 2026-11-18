(TBMM) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atanması ile basın özgürlüğüne ilişkin yaptığı konuşmada, iktidarın gazetecilere yönelik tutuklamalar, medya kuruluşlarına kayyum atanması ve erişim engelleri üzerinden eleştirilerini dile getirdi. Konuralp, "İktidardan indiğiniz an itibarıyla bütün yolsuzluklarınızın, hukuksuzluklarınızın, acımasızlıklarınızın ortaya dökülecek olmasından korktuğunuz için iktidarınızı sürdürmek istiyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atanması ve basın özgürlüğü konusunda konuşan YENİ Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Okan Konuralp, konunun Genel Kurul'da dünden bu yana farklı yönleriyle ele alındığını belirterek, değerlendirmelerin büyük bölümüne katıldığını söyledi. Konuralp, konuyu farklı bir bağlamda ele almak istediğini ifade ederek gazetecilere yönelik tutuklamaları, medya kuruluşlarına kayyum atamalarını ve erişim engellerini gündeme getirdi.

Konuralp, "Mustafa Balcı neden tutuklu? Selahattin Günday neden tutuklu? Tuğba Tekerek neden tutuklu? İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Şaban Sevinç, Murat Ağırel neden tutuklu? Bugün neden Fırat Fıstık'a hapis cezası verildi? T24'e neden erişim engeli getirildi? Tele1'e neden el konuldu? Halk TV ve Sözcü TV'ye neden kayyum atadınız?" diye sordu.

İktidarın bu işlemleri yargı kararları ve yürüyen hukuki süreçlerle açıklayabileceğini belirten Konuralp, bu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Konuralp, şöyle konuştu:

"Hiçbiri doğru değil, hiçbirinin doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Hiçbirinin kabul edilebilir olmadığını siz de biliyorsunuz. Burada adını saydığım saymadığım onlarca gazetecinin suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Kanallara kayyum atamayı gerektiren bir suçun olmadığını biliyorsunuz. Erişim engellerinin doğru olmadığını biliyorsunuz. Sözcü TV'ye fon yolsuzluğu konuşulmaması için kayyum atandığını biliyorsunuz ve bütün bunlara rağmen susuyorsunuz."

"TOPLUMA BÜYÜK BİR İNTİKAM DUYGUSU YERLEŞTİRİYORSUNUZ"

İktidarın yaşanan hukuksuzluklara itiraz etmeyerek toplumda iki önemli duygunun yerleşmesine neden olduğunu söyleyen Konuralp, bunlardan ilkinin mahcubiyet olduğunu belirtti. Siyasi farklılıklara rağmen aileler ve yurttaşlar arasında kurulan yakınlıkların zarar gördüğünü ifade eden Konuralp, "Birbirimizin aileleri, birbirimize çocuklarını emanet ediyor, uçaktan yan yana oturuyoruz örneğin, Genel Kurulun arka sıralarında bir araya geliyoruz. Örneğin Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde, Çukurambar'ında, Mamak'ında, Keçiören'inde komşu olduk, birbirimize yönelik birçok duvar yıkıldı ve bu hukuksuzluğunuzla, bu zulmünüzle birbirleriyle yakınlaşmış ailelerin birbirine karşı mahcup olma duygusunu kökleştiriyorsunuz" dedi.

Toplumda intikam duygusunun da güçlendirildiğini savunan Konuralp, kendisinin hayatı boyunca intikam duygusundan uzak durmaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu topluma büyük bir intikam duygusunu, büyük bir kararlılıkla ve istekle yerleştiriyorsunuz. 'Bizim başımıza gelen, bize yapılan bütün bir zulmü iktidar değişikliğinde biz de onlara yapalım.' diyen bir hastalıklı hali bu topluma yerleştiriyorsunuz. Bu ülkeye bu kötülüğü yapmaya hakkınız yok. 'Bize ne yapılıyorsa, yapılmışsa iktidarı aldığımızda aynısını biz de onlara yapmalıyız.' diyenleri çoğaltmaya, bu ülkeye bu kötülüğü yapmaya hakkınız yok, yapıyorsunuz."

"İKTİDARDA KALMA MOTİVASYONUNUZUN ALTINDA BAŞKA BİR NEDEN VAR"

Siyasi partilerin iktidara gelmek, iktidardaki partilerin ise iktidarlarını sürdürmek istediğini belirten Konuralp, bu isteğin temelinde ülkeye ve yurttaşlara daha iyi hizmet etme iddiasının bulunması gerektiğini söyledi. Ancak mevcut iktidarın motivasyonunun farklı olduğunu savunan Konuralp, iktidarın değişmesi halinde yolsuzlukların ve hukuksuzlukların ortaya çıkmasından korkulduğunu öne sürdü.

Konuralp, iktidara yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Geldiğiniz nokta itibarıyla sizin iktidarda kalma, iktidarınızı sürdürme motivasyonunuzun altında başka bir neden var; bu motivasyon iktidardan indiğiniz an itibarıyla bütün yolsuzluklarınızın, hukuksuzluklarınızın, acımasızlıklarınızın ortaya dökülecek olmasından korktuğunuz için iktidarınızı sürdürmek istiyorsunuz. Bu nedenle, iktidarda kalmak için her şeyi kendinize hak görüyorsunuz, her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü, vicdansızlığı sırf 'İktidardan düşersek her türlü pisliğimiz ortaya çıkar.' diye kendinize hak görüyorsunuz."

Konuralp, konuşmasını "İsmet İnönü'den mülhem suçluların telaşı içerisindesiniz" sözleriyle sürdürerek iktidara seslendi. Konuralp, "Ne yaparsanız yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın, ne biz ne de Türk medyası sizin zulümlerinize teslim olmayacaktır" dedi.