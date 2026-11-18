Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İHH Genel Başkanı Yıldırım ve heyetle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Partinin sosyal medya hesabından duyurulan görüşmeye ilişkin açıklamada, Arıkan'ın Yıldırım ve heyetle görüştüğü belirtildi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle görüştü.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle biraraya geldi.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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