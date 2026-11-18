(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle görüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle biraraya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.