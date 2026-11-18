CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde Genel Başkan Yardımcılığı ve PM üyeliği görevlerinde bulunan Atalar, istifasına ilişkin açıklamasında 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki iptal kararına işaret ederek, "Gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP YDK üyesi Gülşah Deniz Atalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve PM üyeliği görevlerinde bulunan Atalar, açıklamasında şunları kaydetti:

KURULTAY İPTALİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

"CHP YDK üyeliğinden ve 2007 yılından beri her kademesinde büyük bir heyecanla ve umutla görev aldığım parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından ortaya çıkan süreç, Yargıtay'ın dosyaya gösterdiği anlaşılmaz ilgisizlik nedeniyle hukuki ve siyasi bir krize dönüşmüştür. Dosyanın ivedilikle değerlendirilmesi gerekirken halen herhangi bir gelişme yaşanmamasını, demokrasimizin aldığı bu derin yaranın daha da büyümesine yol açan bir durum olarak hukukçu kimliğimle endişeyle takip ediyorum. Gelinen aşamada, gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir."