Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 72. Başkanlar Konseyi toplantısı, 60 ilden yaklaşık 100 gazetecinin katılımıyla Nevşehir'de başladı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantıda, Anadolu basınının sorunları, gazetecilik mesleğinin geleceği ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, toplantının Türkiye basını açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, gazetecilik mesleğinin içinde bulunduğu sorunlar ile Anadolu basınının beklentilerinin Başkanlar Konseyi'nde değerlendirileceğini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanından gazetecileri Nevşehir'de buluşturmanın mesleki birliktelik ve dayanışmayı güçlendireceğini kaydeden Karaca, ortak mücadele anlayışının önemine dikkat çekti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise TGF Başkanlar Konseyi üyelerini Nevşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ekici, 60 ilden yaklaşık 100 gazeteciyi Nevşehir'de buluşturmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, konukları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Üç gün sürecek toplantıda yerel ve yaygın basının yaşadığı ekonomik sorunlar, gazetecilerin çalışma şartları, basın özgürlüğü, dijital dönüşüm, internet gazeteciliği ve mesleğin geleceğine ilişkin başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin farklı illerinden gazetecileri bir araya getiren toplantı kapsamında Nevşehir, Türk basınının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor.