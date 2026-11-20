(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak "Her çocuğumuz eşit fırsatlarla büyüsün, hiçbirinin hayalleri imkanlarıyla sınırlanmasın. Biz büyüklere düşen en önemli sorumluluk da onların haklarını korumak, hayallerine sahip çıkmak ve hiçbir çocuğumuzu geride bırakmamaktır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çocuklar gülsün, oynasın, hayaller kursun. Hiçbir çocuk sevgiden, şefkatten, eğitimden, beslenmeden mahrum kalmasın. Her çocuğumuz eşit fırsatlarla büyüsün, hiçbirinin hayalleri imkanlarıyla sınırlanmasın. Biz büyüklere düşen en önemli sorumluluk da onların haklarını korumak, hayallerine sahip çıkmak ve hiçbir çocuğumuzu geride bırakmamaktır. Çocuklarımızın yüzünden gülümseme, yüreğinden umut hiç eksilmesin. Dünya onların kalbi kadar temiz, hayalleri kadar güzel olsun. Bütün çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."