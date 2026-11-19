Konya'da drift atan, dur ihtarına uymayan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi), sosyal medya ihbarları ve GÖKMEN (Gökyüzü Kontrol Merkezi) üzerinden trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda drift yapmak, ardışık olarak birden fazla şerit değiştirmek, kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, dur ikazına uymamak, abartı egzoz kullanmak, standart dışı süspansiyon ve egzoz kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, trafik kural ihlallerini özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek kapsamında tespit edilen ihlallere yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, kuralları ihlal eden ve bu ihlalleri özendiren davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.