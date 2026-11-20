(İSTANBUL) Sözcü TV'ye 17 Kasım şafak vakti yapılan baskında gözaltına alınan Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Funda Sıdalı, Sözcü Grubunda uzun yıllar genel müdürlük görevini yerine getiren Asım Akgül, eski Sözcü Medya Grubu Finans Müdürü Yonca Yücekaleli ile şirket yetkilisi İsmail Öz İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sözcü Grubu sahibi Burak Akbay'a yönelik yürüttüğü bir soruşturma gerekçesiyle 17 Kasım şafak vakti gözaltına alınan 4 yönetici bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne, ardından da İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Funda Sıdalı, Sözcü Grubunda uzun yıllar genel müdürlük görevini yerine getiren Asım Akgül, eski Sözcü Medya Grubu Finans Müdürü Yonca Yücekaleli ile şirket yetkilisi İsmail Öz'ün gün boyunca savcılık ifadeleri ile adliye işlemlerinin sürmesi bekleniyor.

Operasyona ilişkin 17 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklamada, "Şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir" denilmişti.