Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Sözcü TV ve internet sitesine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sözcü Medya Grubu Finans Müdürü Yonca Yücekaleli ev hapsi, Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Funda Sıdalı, Sözcü Grubunda uzun yıllar genel müdürlük görevini yerine getiren Asım Akgül ve şirket yetkilisi İsmail Öz ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Sözcü TV ve internet sitesine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 isim Vatan Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından eski Sözcü Medya Grubu Finans Müdürü Yonca Yücekaleli hakkında ev hapsi, Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Funda Sıdalı, Sözcü Grubunda uzun yıllar genel müdürlük görevini yerine getiren Asım Akgül ve şirket yetkilisi İsmail Öz ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, savcılığın adli kontrol talebi doğrultusunda, şüpheliler hakkında belirtilen tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

Adli kontrol kararlarının ardından serbest bırakılan 4 isim, adliye çıkışında yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı.