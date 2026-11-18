Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, iyileşme sürecinde kritik bir eşiği geride bırakarak taraftarları sevindiren bir adım attı.

OPERASYONUN ARDINDAN YENİ AŞAMA

Sarı-lacivertli kulüpten 21 Ekim'de yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ülkesi İspanya'da başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiği belirtilmişti. Sağlık ekibinin yaklaşık 3 aylık bir tedavi ve rehabilitasyon takvimi öngördüğü yıldız oyuncu, iyileşme sürecinde yeni bir evreye geçerek bireysel çalışmalarına yoğunluk verdi.

PAYLAŞIMI TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Sahalara bir an önce dönebilmek için temposunu artıran İspanyol orta saha, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Asensio'nun spor salonunda gerçekleştirdiği özel antrenmanlardan bir kare yayınlaması, taraftarlar arasında büyük mutlulukla karşılandı.