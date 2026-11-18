Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, evde yeğeniyle oyun oynadığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Kafa kafaya çarpışma sonucu burnunun kırıldığı öğrenilen ünlü oyuncu, yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı. Arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmayı da yayımlayan Abdullah'ın paylaşımı dikkat çekti.

YEĞENİYLE OYUN OYNARKEN KAZA GEÇİRDİ

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, evinde yeğeniyle vakit geçirdiği sırada beklenmedik bir kazayla karşı karşıya kaldı. Oyun oynadığı sırada yeğeniyle kafa kafaya çarpışan oyuncunun burnunun kırıldığı öğrenildi.

Evde yaşanan talihsiz kazanın ardından Abdullah'ın burnundan yaralandığı belirtildi.

YAŞADIKLARINI INSTAGRAM HİKAYESİNDE PAYLAŞTI

Farah Zeynep Abdullah, yaşadığı kazanın ardından Instagram hesabından bir hikâye yayımladı. Yüzünün yakın çekim fotoğrafını paylaşan oyuncu, arkadaşlarıyla arasındaki mesajlaşmaya da yer verdi.

Mesajlaşmada arkadaşlarının kazaya ilişkin şaşkınlıklarını dile getirdiği görüldü. Bir arkadaşının, “O kadar hareketsiz bir hayatta burnunu nasıl kırabiliyorsun?” sözleri dikkat çekerken, başka bir mesajda ise “Evde otururken yeğenine kafa attırarak” ifadeleri kullanıldı.

Abdullah'ın arkadaşlarıyla arasındaki esprili diyalog, yaşadığı kazanın sosyal medya paylaşımına da yansıdı.